Beautiful puntate America, ritorno di Steffy: “Calma prima della tempesta” (Di martedì 20 aprile 2021) I fan Americani sperano di poter vedere la giovane Forrester di nuovo a Los Angeles, visto che per lei è prevista una trama scoppiettante L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 20 aprile 2021) I fanni sperano di poter vedere la giovane Forrester di nuovo a Los Angeles, visto che per lei è prevista una trama scoppiettante L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

TwBeautiful : Thomas cerca di allearsi con Quinn, Wyatt si preoccupa sempre più di Sally, che sta per ricevere la sua diagnosi me… - angelo_iacopino : Thomas cerca di allearsi con Quinn, Wyatt si preoccupa sempre più di Sally, che sta per ricevere la sua diagnosi me… - TwBeautiful : Nelle puntate italiane di BEAUTIFUL, Katie offre sostegno a Sally, Eric è preoccupato per Brooke e Quinn, Wyatt par… - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful | Puntate Americane | Un Matrimonio e Un Divorzio! - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni episodi americani: trame puntate straniere -