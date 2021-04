Beautiful puntate America | ritorno di Steffy | “Calma prima della tempesta”

Leggi su cityroma

(Di martedì 20 aprile 2021)I fanni sperano di poter vedere la giovane Forrester di nuovo a Los Angeles, visto che per lei è prevista una trama scoppiettante Pubblicato su 20 Aprile 2021 I telespettatorini sono in attesa deldiin. Sono passati circa due mesi da quando Jacqueline MacInnes Wood ha dato alla luce il suo secondo bambino, Lenix. Proprio in questi giorni, l’attrice ha condiviso degli scatti che la ritraggono sulla spiaggia di Miami il giorno del suo compleanno. L’interprete diForrester si è mostrata con un bikini nero in forma smagliante, dopo aver avuto il suo secondo figlio. Proprio per via del parto, Jacqueline ha deciso di prendersi ...