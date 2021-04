BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di mercoledì 21 aprile 2021

(Di martedì 20 aprile 2021)di21: Leggi anche:dal 25al 1° maggioThomas (Matthew Atkinson) promette a Quinn (Rena Sofer) che il matrimonio del padre finirà, lasciandolo libero per Shauna (Denise Richards). Dopo aver confessato a Quinn che Hope (Annika Noelle) è il suo obiettivo e non Zoe (Kiara Barnes), Thomas impedisce a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) di rivelare a Hope (Annika Noelle) di aver cercato un bacio consapevole dell’arrivo della giovane Logan, proprio grazie a lui. Brooke (Katherine Kelly Lang) vuole che Liam (Scott Clifton) risolva la situazione con Hope, lasciando casa di Steffy e impedendo che Thomas li manipoli ancora. Brooke è ...

Qui la trama completa di Beautiful. Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 25 aprile 2021.
Una Vita: Le anticipazioni della puntata di oggi 20 aprile 2021.
Beautiful: Sally in ospedale incontra Katie. Sally si è recata in ospedale. Dopo un colloquio e una visita accurata, la dottoressa che ha preso in carico il suo caso, le ha prescritto...
Beautiful: anticipazioni, novità e aggiornamenti della soap opera del giorno 20 Aprile 2021. Nonostante sia tornato insieme a Flo, Wyatt è...
Pronti per scoprire quindi cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Ecco le anticipazioni per voi. Thomas ha capito che ha bisogno di nuove alleanze, di persone che siano disposte a tutto...