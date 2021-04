Beautiful Anticipazioni 20 Aprile 2021 | Katie rincuora Sally Non la lascerà mai sola

(Di martedì 20 aprile 2021) Scopriamo lee le Trame didel 20. Nella Puntata in onda su Canale 5,si sfogherà con. La Logan, preoccupata, prometterà alla ragazza di starle accanto in questo insidioso percorso...

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful Anticipazioni

... Sally Spectra sta davvero per morire? Pubblicato il 19 Aprile 2021 da Silvia Di Gregorio Menù 1 Sally Spectra muore in? 2Sally e Wyatt 3Sally muore? 4 "...Negli episodi diche vanno in onda su canale5 dal 20 al 25 aprile vedremo l'evolversi della relazione di Flo e Wyatt a discapito di Sally . Nell'episodio trasmesso lunedì 19 Sally è decisa a riconquistare il ...Anticipazioni, novità e aggiornamenti di Beautiful, Tempesta d’amore e Il Segreto di oggi Martedì 20 Aprile. Wyatt è ...Nelle anticipazioni del nuovo episodio di Beautiful di oggi, 20 Aprile, in onda su Canale 5 alle 13.40: Sally e Katie s’incontrano in ospedale, ...