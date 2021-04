Battaglia aperta fra gli azionisti del Credito Valtellinese (Di martedì 20 aprile 2021) Battaglia aperta tra gli azionisti del Credito Valtellinese, in fibrillazione a 24 ore dallo scadere dell'Opa di Crédit Agricole. Ieri lo scontro si è consumato nell'assemblea ordinaria di Creval che ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 aprile 2021)tra glidel, in fibrillazione a 24 ore dallo scadere dell'Opa di Crédit Agricole. Ieri lo scontro si è consumato nell'assemblea ordinaria di Creval che ...

PER UN NUOVO MOVIMENTO PER LA VITA. Lettera aperta al Vescovo Athanasius Schneider in adesione al suo Appello La battaglia in difesa della vita umana, oggi, non può che essere ANCHE impegno contro quelle prassi e quelle strutture che degradano la vita innocente a riserva di materiale biologico, utilizzabile ...

Scuole aperte, ecco perché la battaglia dei genitori è stata fondamentale

"Meno Speranza", "Clandestini": la battaglia su pass e vaccini Prima si sono stabiliti i protocolli per consentire alle attività di tenere aperto, poi, dopo che queste hanno investito per mettersi in regola, si è deciso di chiuderle. Dopo un anno siamo ancora al ...

