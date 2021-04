Batman v Superman: ecco il titolo alternativo che Zack Snyder avrebbe voluto dare al film (Di martedì 20 aprile 2021) Zack Snyder avrebbe voluto un titolo più poetico per Batman V Superman: Dawn of Justice, cinecomic DC uscito al cinema nel 2016, ma la Warner Bros. non ha accettato la proposta. Il regista Zack Snyder ha rivelato diversi titoli alternativi per Batman V Superman: Dawn of Justice, film del 2016 che ha visto per la prima volta Batman di Ben Affleck e Superman di Henry Cavill insieme, incluso uno molto poetico che però Warner Bros. ha bocciato. Durante il Justice Con, la convention virtuale dedicata al lavoro di Zack Snyder, il regista ha raccontato a ComingSoon che lui e lo sceneggiatore Chris Terrio avevano in mente ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021)unpiù poetico per: Dawn of Justice, cinecomic DC uscito al cinema nel 2016, ma la Warner Bros. non ha accettato la proposta. Il registaha rivelato diversi titoli alternativi per: Dawn of Justice,del 2016 che ha visto per la prima voltadi Ben Affleck edi Henry Cavill insieme, incluso uno molto poetico che però Warner Bros. ha bocciato. Durante il Justice Con, la convention virtuale dedicata al lavoro di, il regista ha raccontato a ComingSoon che lui e lo sceneggiatore Chris Terrio avevano in mente ...

