Batman Fortnite Punto Zero: da oggi in vendita il nuovo fumetto (Di martedì 20 aprile 2021) In vendita da oggi la mini serie fumetto che unisce Batman a Fortnite. Si intitola Batman Fortnite Punto Zero. Tra le skin anche Harley Queen La storia di DC Comics si unisce all'innovazione di Epic Games. Batman incontra Fortnite in un connubio reso possibile grazie ad una serie di fumetti in vendita, da oggi, su Amazon, in edicola e nei negozi di fumetti. Il mondo del cavaliere oscuro incontra il Battle Royale in sei numeri che prendono il nome di Batman Fortnite Punto Zero. Il prezzo di ogni singola uscità è di tre euro e all'interno del fumetto è presente un codice con il ...

