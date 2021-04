“Basta danè ai condannati” | protesta del M5s contro il vitalizio a Roberto Formigoni in Regione Lombardia – Video

(Di martedì 20 aprile 2021) Fuori programma in Consiglio regionale della, con i rappresentanti del Movimento 5 stelle che hanno esposto dei cartelli di, fatti ritirare dal presidente Alessandro Fermi,la decisione del Parlamento di ripristinare ilall’ex presidente della. “Meno ristori più vitalizi… con la Lega”, “ai”, “Ai lombardi meno sanità, al celeste soldi in quantità” e “Prima i (vitalizi) lombardi” gli slogan apparsi sui cartelli, sui quali campeggiava la foto di un abbraccio trae il leader della Lega, Matteo Salvini. Sull’argomento i pentastellati hanno anche presentato una mozione urgente, a prima firma Dario Violi, che ...

Affaritaliani : Vitalizio a Formigoni, protesta M5S 'Basta con i dane' ai condannati' - ChiaraBaldi86 : Protesta del Movimento Cinque Stelle in consiglio regionale della #Lombardia contro il vitalizio a #Formigoni: “Bas… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta danè

Il Sole 24 ORE

Photo by koldunov via Canva Hai bisogno di un vestito ? Di un articolo di arredamento ? Di un libro ? Ci sono tantissimi articoli che ti aspettano,mettere il naso fuori dai più popolari negozi ...Qualcosa scricchiola qua e là in termini di ritmo, ma la delicatezza del toccoa renderlo un prodotto da vedere. Zack Snyder's Justice League Toni completamente diversi sono quelli della nuova ...