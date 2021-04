Barbara D’Urso, spuntano le FOTO senza trucco: mai vista così (Di martedì 20 aprile 2021) Barbata D’Urso sempre più bella e seducente, l’avete mai vista senza trucco? Spuntato alcune FOTO della conduttrice in versione acqua e sapone Tra poche settimane Barbara D’Urso spegnerà 64 candeline ma… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 20 aprile 2021) Barbatasempre più bella e seducente, l’avete mai? Spuntato alcunedella conduttrice in versione acqua e sapone Tra poche settimanespegnerà 64 candeline ma… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

carmelitavenier : @MasterAb88 Pensatela come volete ma io sia per il #gfvip che per l’#isola cambierei conduttori. Barbara D’Urso al… - LaRagazzaStran6 : Barbara D'Urso e i suoi amici pagliacci che discutono da mesi sugli occhi di Akash...ma invece di perdere tempo in… - ehitate : RT @yleniaindenial: Ocean's 9 con Aiello, Francesco Monte, Orietta Berti, Achille Lauro, Armando di U&D, Marco Carta, Eva Henger, Barbara D… - Blupandah285 : RT @yleniaindenial: Ocean's 9 con Aiello, Francesco Monte, Orietta Berti, Achille Lauro, Armando di U&D, Marco Carta, Eva Henger, Barbara D… - _BABVLON : @AV3NGST SIAMO UN PO DA BARBARA D URSO QUA TRA POCHISSIMO NOTIZIA E S C L U S I V A -