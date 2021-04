Barbara d’Urso esulta per gli ascolti di Domenica Live (Di martedì 20 aprile 2021) Barbara d’Urso, come accade all’inizio di ogni settimana, vuole ringraziare con affetto tutto il pubblico che ha scelto di seguirla durante la puntata di Domenica Live: nonostante Mara Venier l’abbia sconfitta agli ascolti, la conduttrice riesce a vedere il lato positivo nel sostegno che riceve dai suoi telespettatori. L’ultima puntata di Domenica Live è stata davvero molto intensa: Barbara d’Urso ha affrontato moltissimi argomenti, e, come ha mostrato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 20 aprile 2021), come accade all’inizio di ogni settimana, vuole ringraziare con affetto tutto il pubblico che ha scelto di seguirla durante la puntata di: nonostante Mara Venier l’abbia sconfitta agli, la conduttrice riesce a vedere il lato positivo nel sostegno che riceve dai suoi telespettatori. L’ultima puntata diè stata davvero molto intensa:ha affrontato moltissimi argomenti, e, come ha mostrato Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

280juliet : RT @ilmerdoscopo: è ufficialmente iniziata la Taurus Season, ovvero la stagione dell’edonismo, della determinazione improntata ai piacere d… - MariaGraziaLala : @TvTalk_Rai @sisipropriolei @carmelitadurso @OrnellaVanoni @maramaionchi Fantastico, preferisco la sua Barbara D' U… - sparklingsoull : @Sere_tzvip @shareattiva @PBerluskony ma in tutto ciò cosa c’entra barbara d’urso? - barmudu : @LkWarm @romatoday Da Barbara D'Urso,finisce.?? - carmelitavenier : @MasterAb88 Pensatela come volete ma io sia per il #gfvip che per l’#isola cambierei conduttori. Barbara D’Urso al… -