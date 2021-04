Bankitalia “Debito pubblico sostenibile | ma serve più crescita”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L'indicatore di sostenibilità deldi lungo periodo calcolato dalla Commissione europea suggerisce che, superati gli effetti della crisi, l'aggiustamento dei conti richiesto per stabilizzare il nostrosia contenuto, in linea con quello medio dei paesi dell'area dell'euro. Ciò conferma che ildell'Italia è”. Così i rappresentanti della Banca d'Italia in audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sul Def.“La stabilizzazione delsu livelli molto elevati lascerebbe il nostro Paese fortemente esposto a rischi derivanti da tensioni sui mercati finanziari o da nuovi shock economici – sottolinea-. Per contrastarli, è essenziale che sia efficace lo stimolo alla ...