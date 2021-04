Banfi: “La Superlega nel pallone come l’allenatore Oronzo Canà” (Di martedì 20 aprile 2021) “Altro che allenatore nel pallone… qui non è il mio Oronzo Canà ma sono proprio quei grandi club a essere finiti nel pallone… e con loro rischiano di esserlo anche i tifosi, che non ci capiranno più niente!”. E’ il giudizio sulla Superlega di calcio affidato all’AdnKronos da Lino Banfi, attore pugliese e tifoso della Roma, celebre protagonista del film-cult ‘l’allenatore nel pallone’. “Un torneo solo per i più ricchi, senza merito, senza promozioni e retrocessioni? Lo sa come lo definirebbe Oronzo Canà? Una ‘stronzeta’! Spero che lo ammettano e ci ripensino – afferma Banfi – Sicuramente, si rifiuterebbe di andare ad allenare una squadra che gioca solo un torneo estero, lui è troppo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) “Altro che allenatore nel… qui non è il mioma sono proprio quei grandi club a essere finiti nel… e con loro rischiano di esserlo anche i tifosi, che non ci capiranno più niente!”. E’ il giudizio sulladi calcio affidato all’AdnKronos da Lino, attore pugliese e tifoso della Roma, celebre protagonista del film-cult ‘nel’. “Un torneo solo per i più ricchi, senza merito, senza promozioni e retrocessioni? Lo salo definirebbe? Una ‘stronzeta’! Spero che lo ammettano e ci ripensino – afferma– Sicuramente, si rifiuterebbe di andare ad allenare una squadra che gioca solo un torneo estero, lui è troppo ...

