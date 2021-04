Bambino cade sui binari | miracoloso salvataggio in India

(Di martedì 20 aprile 2021) InMayur Shelke è diventato un "supereroe" nazionale. Ha fatto uno scatto di corsa rapidissimo per 30 metri ed è riuscito a salvare la vita per un soffio a unfinito suiproprio ...

Ilera con sua madre, parzialmente vedente, quando è caduto sui binari. Il dipendente delle ferrovie ha visto la scena e sentito le urla della donna che chiedeva aiuto e non ci ha pensato due ...Il video dell'incredibile salvataggio di uncaduto sui binari di una stazione ferroviaria sta facendo il giro del ...Roma, 20 apr. (askanews) - In India Mayur Shelke è diventato un 'supereroe' nazionale. Ha fatto uno scatto di corsa rapidissimo per 30 metri ...In India un ferroviere ha salvato un bimbo caduto sui binari poco prima dell'arrivo di un treno. A complimentarsi con l'uomo anche il ministro dei trasporti: «Sono ...