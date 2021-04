Avete mai visto Clementina, figlia di Fulvio Collovati? È bella da impazzire (Di martedì 20 aprile 2021) L’ex calciatore Fulvio Collovati, ha due figlie di cui una si chiama Clementina. Andiamo a scoprire la bellezza di quest’ultima Fulvio Collovati (Instagram)La carriera da calciatore di Fulvio Collovati è stata costellata di successi. Ha giocato nel ruolo di difensore centrale, abbinando un ottimo senso della posizione ad una discreta tecnica in fase di possesso palla. Tutti ricordano il suo nome tra quelli che hanno contribuito alla vittoria nel campionato mondiale di calcio del 1982, disputatosi in terra spagnola. Quella probabilmente è stata una delle nazionali italiane più forti di sempre, guidata dal commissario tecnico Enzo Bearzot. Tuttavia anche a livello di club Fulvio ha alzato alcuni trofei, tutti arrivati con la maglia del ... Leggi su kronic (Di martedì 20 aprile 2021) L’ex calciatore, ha due figlie di cui una si chiama. Andiamo a scoprire la bellezza di quest’ultima(Instagram)La carriera da calciatore diè stata costellata di successi. Ha giocato nel ruolo di difensore centrale, abbinando un ottimo senso della posizione ad una discreta tecnica in fase di possesso palla. Tutti ricordano il suo nome tra quelli che hanno contribuito alla vittoria nel campionato mondiale di calcio del 1982, disputatosi in terra spagnola. Quella probabilmente è stata una delle nazionali italiane più forti di sempre, guidata dal commissario tecnico Enzo Bearzot. Tuttavia anche a livello di clubha alzato alcuni trofei, tutti arrivati con la maglia del ...

