Autorità portuale, il ministro ha ufficializzato la nomina: Africano prende il posto di Giampieri (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA - Adesso è ufficiale: Matteo Africano è il nuovo presidente dell'Autorità portuale di Ancona al posto di Rodolfo Giampieri. Una nomina che il Corriere Adriatiaco ha anticipato nei giorni scorsi, ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA - Adesso è ufficiale: Matteoè il nuovo presidente dell'di Ancona aldi Rodolfo. Unache il Corriere Adriatiaco ha anticipato nei giorni scorsi, ...

Advertising

TelemiaLaTv : L’ATTUALE COMMISSARIO ANDREA AGOSTINELLI INDICATO DAL MINISTRO GIOVANNINI ALLA PRESIDENZA DELL’AUTORITÀ PORTUALE DI… - ilnautilus : Il Ministro Giovannini rinnova i vertici delle Autorità di sistema portuale e definisce gli obiettivi strategici I… - ziobaffi : Come anticipato dal @CorriereAdriati il ministro delle Infrastrutture @mitgov Giovannini ha nominato Matteo African… - ferpress : #Giovannini rinnova i vertici delle Autorità di sistema portuale e definisce gli obiettivi strategici - Ferpress - PatCampagnolo : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Autorità portuale dell'Isola, al via le candidature per gli organi di vertice -

Ultime Notizie dalla rete : Autorità portuale Infrastrutture: Giovannini rinnova i vertici delle Autorita' di sistema portuale Si tratta dell'Autorita' di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale e dell'Autorita' di sistema portuale del Mare di Sardegna. Contestualmente al rinnovo dei vertici delle Autorita' di ...

Autorità portuale, il ministro ha ufficializzato la nomina: Africano prende il posto di Giampieri ROMA - Adesso è ufficiale: Matteo Africano è il nuovo presidente dell'autorità portuale di Ancona al posto di Rodolfo Giampieri. Una nomina che il Corriere Adriatiaco ha anticipato nei giorni scorsi, oggi da Roma arriva il documento con cui si certifica il cambio della ...

Autorità portuale della Sardegna, al via le candidature per gli organi di vertice L'Unione Sarda Si tratta dell'Autorita' di sistemadel Mare di Sicilia Occidentale e dell'Autorita' di sistemadel Mare di Sardegna. Contestualmente al rinnovo dei vertici delle Autorita' di ...ROMA - Adesso è ufficiale: Matteo Africano è il nuovo presidente dell'di Ancona al posto di Rodolfo Giampieri. Una nomina che il Corriere Adriatiaco ha anticipato nei giorni scorsi, oggi da Roma arriva il documento con cui si certifica il cambio della ...