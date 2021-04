Auditel | Andrea Imperiali confermato Presidente

(Di martedì 20 aprile 2021)L’Assemblea dei soci di, riunita oggi in sede ordinaria, ha, per il triennio 2021-2023, ildi Francavilla alla guida della Società. Il suo mandato, come da statuto, avrà la durata di tre anni e scadrà, quindi, con l’approvazione del bilancio 2023. La conferma di, che era subentrato alla guida della Società nel 2016, è stata decisa all’unanimità dai soci. “Sono felice di poter proseguire il processo di rinnovamento in atto che permetterà alla Società di potenziare ancor più i propri asset affrontando, così, al meglio le sfide determinate dal grande cambiamento tecnologico e dalle nuove, conseguenti dinamiche di mercato” ha dichiarato ilringraziando ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Auditel Andrea

DavideMaggio.it

È curato direttamente dall'Ufficio Studi RAI (Montanari con Flavia Barca , Paolo Morawski , ... ma certo molto più semplici, rapidi e direttamente interpretabili, similmente ai dati" ...ieri sera, 14 aprile 2021 Il Commissario Montalbano in replica vince su Daydreamer di Can ... La7: Atlantide ,Purgatori è tornato con una nuova puntata dedicata alle storie di Uomini e ...L’Assemblea dei soci di Auditel, riunita oggi in sede ordinaria, ha confermato, per il triennio 2021-2023, il Presidente Andrea Imperiali di Francavilla alla guida della Società. Il suo mandato, come ...Andrea Imperiali di Francavilla resterà presidente Auditel per il triennio 2021-23. Lo ha stabilito l’Assemblea dei soci.