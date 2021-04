ATTENZIONE : mail con finto pacco in consegna – Oggetto : “Il tuo pacco è arrivato! | Poste italiane” (Di martedì 20 aprile 2021) ATTENZIONE : mail con finto pacco in consegna – Oggetto : “Il tuo pacco è arrivato! Poste italiane”ATTENZIONE perchè in queste ore è in corso una campagna di finte email che sembrerebbero provenire da Poste italiane. Non fare click sul link di tracciamento del pacco e cestinare il messaggio. Passando con il mouse sopra al link Poste.it ci si accorge subito che la destinazione non è il sito delle Poste. Ecco il testo completo : Gentile cliente, Il tuo pacco è arrivato e ti verrà consegnato una volta ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 20 aprile 2021)conin: “Il tuoperchè in queste ore è in corso una campagna di finte eche sembrerebbero provenire da. Non fare click sul link di tracciamento dele cestinare il messaggio. Passando con il mouse sopra al link.it ci si accorge subito che la destinazione non è il sito delle. Ecco il testo completo : Gentile cliente, Il tuoè arrivato e ti verràto una volta ...

