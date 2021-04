Atletico Madrid-Huesca giovedì H 19 00 | formazioni | quote | pronostici Un’altra vittoria per la capolista?

Leggi su infobetting

(Di martedì 20 aprile 2021) In un momento di grande difficoltà, l’è uscito alla grande: senza attaccanti puri, ha travolto l’Eibar con Correa finalmente protagonista in zona gol. Carrasco e il solito Marcos Llorente hanno ampliato il margine; con questa, i Colchoneros hanno allungato sul Real. Per la prossima gara contro l’, il Cholo spera di recuperare InfoBetting: Scommesse Sportive e