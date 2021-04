Atletica, World Relays 2021: i convocati dell’Italia. Spiccano Tortu, Jacobs, Re. Staffette per il pass olimpico (Di martedì 20 aprile 2021) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per le World Relays 2021, i cosiddetti Mondiali di Staffette che si disputeranno a Chorzow (Polonia) nel weekend del 1-2 maggio. La competizione metterà in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021 per quei quartetti che non l’hanno già conseguita ai Mondiali di Doha 2019. L’Italia sara presente con 14 uomini e 16 donne. Nel gruppo della 4×100 maschile, che deve ancora conquistare il pass per i Giochi, Spiccano Marcell Jacobs (Campione d’Europa sui 60 metri) e Filippo Tortu (primatista nazionale sui 100 metri e già finalista mondiale). Le due stelle saranno affiancate da Davide Manenti e Federico ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per le, i cosiddetti Mondiali diche si disputeranno a Chorzow (Polonia) nel weekend del 1-2 maggio. La competizione metterà in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyoper quei quartetti che non l’hanno già conseguita ai Mondiali di Doha 2019. L’Italia sara presente con 14 uomini e 16 donne. Nel gruppo della 4×100 maschile, che deve ancora conquistare ilper i Giochi,Marcell(Campione d’Europa sui 60 metri) e Filippo(primatista nazionale sui 100 metri e già finalista mondiale). Le due stelle saranno affiancate da Davide Manenti e Federico ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica World Atletica, World Relays 2021: convocati 30 azzurri, presenti tutti i big L'evento sarà invece un banco di prova importante in vista dei Giochi per la 4 100 femminile (già qualificata in virtù della finale conquistata ai Mondiali di Doha 2019), con Johanelis Herrera, Gloria ...

Gli azzurri per le World Relays in Polonia ...Metallurgica San Marco Eleonora MARCHIANDO Atletica Sandro Calvesi Petra NARDELLI Suedtirol Team Club Giancarla Dimich TREVISAN Bracco Atletica Virginia TROIANI Cus Pro Patria Milano LA PAGINA WORLD ...

Atletica, World Relays 2021: i convocati dell'Italia. Spiccano Tortu, Jacobs, Re. Staffette per il pass olimpico OA Sport Kaddari al raduno staffette azzurre (robyspezzigu) Con la sprinter quartese Dalia Kaddari, atleta cresciuta atleticamente alla Tespiense Quartu e ora con doppio tesseramento con il gruppo sportivo della Polizia di Stato delle Fiamme Oro ...

Dal Lazio alla Polonia per le World Relays L'1 e 2 maggio per le World Relays di Chorzow in azzurro dal Lazio Lorenzo Benati, Marcell Jacobs, Davide Re, Raphaela Lukudo, Mariabenedicta Chigbolu e Alice Mangione I Mondiali di staffette al via.

