Atletica, Maratona Milano 2021: cambia il percorso, novità 10 chilometri competitiva (Di martedì 20 aprile 2021) La Generali Milano Marathon continua a riservare sorprese quando ormai manca meno di un mese all'edizione 2021 di domenica 16 maggio, RCS Sports & Events ha annunciato due importanti modifiche al suo format: il cambio del percorso e l'inserimento di una 10 chilometri competitiva. La creazione nel mese di maggio di un nuovo polo vaccinale in zona City Life, hanno indotto l'Organizzazione, di concerto con Comune di Milano e Generali a valutare in tempi rapidi una nuova logistica per lo svolgimento dell'evento. La Maratona meneghina sposteà'il suo baricentro in pieno centro cittadino, vicino al Castello Sforzesco, con partenze e arrivi in piazza del Cannone. Si correrà dunque su nuovo circuito ad anello della lunghezza di circa 7 chilometri, ripetuto ...

