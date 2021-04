AstraZeneca | cosa c’è dietro lo stop alle vaccinazioni dei militari?

Leggi su ck12

(Di martedì 20 aprile 2021) Ennesimofront nella campagna vaccinale:dei. Il sindacato di categoria “Siamo”: “Chiediamo solo chiarezza” (Getty Images)La somministrazione del vaccino anti-Covid diaiè stata sospesa in attesa che vengano immunizzati gli over 60 della popolazione. I medici e gli infermieri delle forze armate non sono invece ricompresi nello: riceveranno dosi di Pfizer o Moderna, così come reso noto dal Comandante dei Supporti logistici dell’Esercito, il generale Roberto Nardone, che ha precisato che vaccinerà le circa 2.800 unità in base al decreto legge 44 del 1° aprile. Il predetto Decreto riguarda anche “gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, ...