Assenteista ma stipendiato per 15 anni: dipendente incassa 538 mila euro senza mai lavorare (Di martedì 20 aprile 2021) stipendiato per quindici anni senza mai lavorare. È la storia di un 67enne dipendente dell'ospedale "Pugliese" di Catanzaro. Come riporta l'Agi, l'uomo avrebbe percepito regolarmente la retribuzione, per più di 538 mila euro complessivi, pur non essendosi mai recato in servizio. Sono state le indagini condotte dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro, su disposizione della Procura, a svelare il reiterato assenteismo, coinvolgendo dipendenti, funzionari e dirigenti dell'ospedale. L'operazione denominata "Mezzo servizio", oltre all'uomo, residente a Botricello, nel Catanzarese, ha permesso di evidenziare anche il ruolo di altre 6 persone.A tutti è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari nell'ambito ...

