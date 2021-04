Ascolti tv | “La Fuggitiva” ha la meglio sull’Isola dei Famosi

(Di martedì 20 aprile 2021) Il reality sempre alle spalle Come successo per il “Grande Fratello Vip” anche il reality “L’Isola dei“, fatica neglinon riesce mai ad aggiudicarsi la serata patendo la concorrenza delle fiction Rai. Ieri sera, lunedì 19 aprile, la serie con Vittoria Puccini, “La” ha coinvolto 5.094.000 spettatori pari al 21.5%. Su Canale 5, l’Isola dei, finendo molto più tardi si è fermata a 3.001.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Rai2 Tutte le Vogliono ha interessato 1.149.000 spettatori pari al 4.4% di share e su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.386.000 spettatori pari ad uno share del 9.4%. Su Italia 1 la pellicola Fast & Furious 6 ha registrato 1.475.000 spettatori (6.4%) e su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.151.000 spettatori con il ...

Advertising

tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: non c'è partita sulle fasce più giovani: - Target Attivo 15-64 anni: #Isola al 18,34%,… - 361_magazine : Gli #AscoltiTv di ieri sera #lafuggitiva ha la meglio su #isoladeifamosi2021 - MondoTV241 : Ascolti TV di Lunedì 19 Aprile 2021: vince La Fuggitiva, si difende L' Isola, bene Report e Quarta Repubblica… - Amoroso997 : RT @fraversion: La fuggitiva continua a macinare ottimi ascolti: 5 milioni e il 21,50% di share (numeri che rendono ancora più evidente il… - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: #Isola ?? ferma al 17,5% di share, #LaFuggitiva allunga al 21,5% > -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Fuggitiva

... terza puntata La, L'isola dei famosi con Ilary Blasi Anche ieri sera, 19 aprile 2021, come nei lunedì precedenti ha avuto luogo la sfida in termini ditra la fiction La, ...Tv lunedì 19 aprile 2021: dati didi ieri in prima serata Ieri sera, 19 aprile 2021 ... Ieri sera su Rai gli altri due episodi della fiction Lahanno intrattenuto .000 ...Ieri sera è andata in onda un nuovo appuntamento di questa edizione condotta da Ilary Blasi. Isola 15 gli ascolti della decima puntata ...Su Rai1 la penultima puntata de 'La fuggitiva' ha riscosso 5,094 milioni di spettatori ed il 21,5%. Su Canale 5 'L'Isola dei famosi' ha conquistato 3 milioni ed il 17,5%.