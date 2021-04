Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 19 aprile 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 19 aprile 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction La Fuggitiva ha totalizzato in media 5093 spettatori, 21.48% di share; su Canale5 la puntata de L’Isola dei Famosi 2021 ha avuto 3001 spettatori (share 17.54%). Il film Fast & Furious 6 su Italia1 ha avuto 1475 spettatori (6.38%); su Rai2 il film Tutte lo vogliono si è portato a casa 1149 spettatori (4.45%), la puntata del programma Report su Rai3 ha interessato 2386 spettatori (9.45%). Su Rete4 la puntata del programma Quarta Repubblica ha totalizzato 1151 spettatori (5.53%), mentre il telefilm Chernobil su La7 ne ha avuti ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 20 aprile 2021): idei programmi più visti di19, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction La Fuggitiva ha totalizzato in media 5093 spettatori, 21.48% di share; su Canale5 la puntata de L’Isola dei Famosiha avuto 3001 spettatori (share 17.54%). Il film Fast & Furious 6 su Italia1 ha avuto 1475 spettatori (6.38%); su Rai2 il film Tutte lo vogliono si è portato a casa 1149 spettatori (4.45%), la puntata del programma Report su Rai3 ha interessato 2386 spettatori (9.45%). Su Rete4 la puntata del programma Quarta Repubblica ha totalizzato 1151 spettatori (5.53%), mentre il telefilm Chernobil su La7 ne ha avuti ...

