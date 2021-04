Ascolti tv 19 aprile digital e pay | la rivoluzione Super League accende SkySport24 Rai4 prevale con Revolt

(Di martedì 20 aprile 2021)Tv, tematiche gruppi: altre Rai 6,7% intera giornata e 6,24% prima serata; altre Mediaset 7,1% e 7,4%. Tanti film e serie, una dose ridotta di calcio live, tanti commenti e aggiornamenti sulla rivoluzionariaieri per Sky. Lunedì 19ha portato a casa una media di 45 mila spettatori, con un 1,5 milioni di copertura complessiva e 43 minuti di attenzione media del popolo di affezionati al calcio e allo sport in genere, un bilancio quindi simile a quello ottenuto dal canale di news e aggiornamenti nei week end e migliore di quello di domenica scorsa. Alle 20.40 le news sportive hanno toccato quota 138 mila, dopo l’aggiornamento da Londra di Tiziana Prezzo sul comportamento dei club inglesi e dei tifosi inglesi, e il passaggio sulle news di Federico Ferri del direttore ...

tv di lunedì 19: prima serata Nella serata di ieri, lunedì 192021, su Rai1 la fiction La Fuggitiva ha appassionato 5.094.000 spettatori pari al 21.5%. Su Canale 5 - dalle 21.51 ......è tornata su Canale 5 con Ilary Blasi e la decima puntata è andata in onda ieri lunedì 19. L'... L'Isola dei Famosi 15 -1puntata: 3.602.000 telespettatori, 21,68% di share 2puntata: 3.047.Isola dei Famosi, la diretta di ieri, lunedì 19 aprile, è stata seguita da 3.001.000 spettatori pari al 17.5% di share (la puntata in differita di giovedì 15 aprile, invece, è stata seguita da 2.942.0 ...Su SkyCinema1 Siberia 0,6%. Tra le native digitali free in prime time. Su Rai4 Revolt 455mila e 1,76%. Su Tv8 4 Ristoranti a 441mila e 1,7%.