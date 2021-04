Ascolti tv 19 aprile analisi: Arianna scappa, Ilary domina la notte e in Valle D’Aosta. Ranucci insiste su Guerra, Speranza e Lombardia (e cala) (Di martedì 20 aprile 2021) Ascolti, profilo Isola: il reality supera il 50% in Valle D’Aosta, va male in Friuli. Campania e Lombardia le regioni in cui Blasi pesca la maggiore quantità di pubblico Ha migliorato le proprie performance – lunedì 19 aprile – Vittoria Puccini. Alla penultima puntata La Fuggitiva ha conseguito 5,094 milioni di spettatori ed il 21,5%. Sette giorni prima la fiction che racconta l’ansiogena storia di Arianna, era lievemente calata, a quota 5,079 milioni di spettatori ed il 20,8%. Bilancio un po’ più articolato da decifrare è stato invece quello dell’Isola dei famosi, ieri a quota 3 milioni e 17,5%. Migliore di quello della puntata di giovedì scorso (2,942 milioni di spettatori ed il 17,13%, soffrendo la forza maggiore del solito dell’Europa League), inferiore a quello ... Leggi su tvzoom (Di martedì 20 aprile 2021), profilo Isola: il reality supera il 50% in, va male in Friuli. Campania ele regioni in cui Blasi pesca la maggiore quantità di pubblico Ha migliorato le proprie performance – lunedì 19– Vittoria Puccini. Alla penultima puntata La Fuggitiva ha conseguito 5,094 milioni di spettatori ed il 21,5%. Sette giorni prima la fiction che racconta l’ansiogena storia di, era lievementeta, a quota 5,079 milioni di spettatori ed il 20,8%. Bilancio un po’ più articolato da decifrare è stato invece quello dell’Isola dei famosi, ieri a quota 3 milioni e 17,5%. Migliore di quello della puntata di giovedì scorso (2,942 milioni di spettatori ed il 17,13%, soffrendo la forza maggiore del solito dell’Europa League), inferiore a quello ...

