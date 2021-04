Ascolti tv 19 aprile 2021 | Vittoria Puccini batte ancora Ilary Blasi | poi Report

(Di martedì 20 aprile 2021)tv: la fiction di Rai1 davanti al reality di Canale5 Non cambiano gli equilibri neglitv delle reti generaliste del lunedì sera. E così ieri La fuggitiva su Rai1 ha registrato il 21,5% di share media con 5,094 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction conaveva raccolto il 20,8% e 5 milioni. Seconda piazza sempre per L’Isola dei Famosi su Canale5 con il 17,5% e 3,001 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’adventure reality condotto daaveva portato a casa il 19,9% e 3,4 milioni. Medaglia di bronzo persu Rai3 con il 9,4% e 2,386 milioni di contatti. Il programma d’inchieste lunedì scorso aveva fatto il 12,1% e 3 milioni.tv altre reti La classifica prosegue con il film ...

Una finale veramente speciale per il programma Canzone Segreta in onda martedì 20 aprile su Rai 1 alle ore 21.25. L'ultimo appuntamento sarà condotto come di consueto da Serena Rossi. La Fuggitiva contro L'Isola dei Famosi 2021. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 19 aprile 2021?