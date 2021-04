Ascolti Isola dei Famosi 2021, decima puntata del 19 aprile: lo show di Ilary Blasi non convince il pubblico (Di martedì 20 aprile 2021) Ascolti – L’Isola dei Famosi 2021, come è andato il nuovo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi? Nonostante il cast apparentemente forte, le dinamiche nascenti e l’investimento di Mediaset con degli opinionisti nuovi, il format non convince pienamente il pubblico ancora “orfano” delle dinamiche del Grande Fratello Vip. Scopriamo i dati auditel a seguire. Ascolti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 20 aprile 2021)– L’dei, come è andato il nuovo appuntamento con il realitycondotto da? Nonostante il cast apparentemente forte, le dinamiche nascenti e l’investimento di Mediaset con degli opinionisti nuovi, il format nonpienamente ilancora “orfano” delle dinamiche del Grande Fratello Vip. Scopriamo i dati auditel a seguire.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

iostoconmassim2 : Qualcuno non si vanta più degli ascolti dell' #isola! Chissà come mai??? - bissolo_greta : @MTR29971489 Ma che c’entra. Mica devi farli tutti Tommaso gli ascolti dovrebbe farli il programma, se non funziona… - eliscimmiotta : Se non fosse per Tommaso e Fariba gli ascolti dell'isola sarebbero ancora più bassi #tzvip - Reality_House : Ascolti #Isola: 3.001.000 e 17.54% +2% in va (+0,44% in share) rispetto a giovedì -13% in va (-2,40% in share) ris… - MTR29971489 : Cara se leggi i dati rispetto al daytime dell'#isola il puntoZ vede addirittura il calo di spettatori molto spesso.… -