Artisti emergenti, aperte le iscrizioni al concorso “Musica da Bere” (Di martedì 20 aprile 2021) Musica da Bere è il concorso Musicale dedicato agli Artisti emergenti che suonano e cantano la propria Musica, ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Il Graffio. Il concorso, nei suoi 12 anni di storia, si è qualificato come uno dei più importanti contest a livello nazionale, coinvolgendo complessivamente oltre 3.500 progetti provenienti da tutta Italia e premiando Artisti del calibro de La Rappresentante di Lista, Iosonouncane, I’m not a Blonde, Her Skin, Ettore Giuradei, Nervi e molti altri. La scorsa edizione di Musica da Bere si è accompagnata al claim#LAMusicaDELFUTURO, in ricordo di Mirko Bertuccioli (Zagor Camillas), claim che è diventato oltre che un sentito omaggio ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 aprile 2021)daè ille dedicato agliche suonano e cantano la propria, ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Il Graffio. Il, nei suoi 12 anni di storia, si è qualificato come uno dei più importanti contest a livello nazionale, coinvolgendo complessivamente oltre 3.500 progetti provenienti da tutta Italia e premiandodel calibro de La Rappresentante di Lista, Iosonouncane, I’m not a Blonde, Her Skin, Ettore Giuradei, Nervi e molti altri. La scorsa edizione didasi è accompagnata al claim#LADELFUTURO, in ricordo di Mirko Bertuccioli (Zagor Camillas), claim che è diventato oltre che un sentito omaggio ...

