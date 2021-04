Arisa | Ortica | il mio nuovo singolo | è un po' come una vagina

(Di martedì 20 aprile 2021)è una canzone che parla d’amore, quello vero che quando finisce brucia. Quand’ero piccola una volta sono caduta in un cespuglio di ortiche. La sensazione che ho provato è ancora viva dentro di me e si ripropone ogni volta che l’amore si rompe, ogni volta che ho paura, ogni volta che mi sento fraintesadonna ed essere umano. L’ha un odore dolce, le foglie dell’hanno una forma che ricorda molto l’organo sessuale femminile, ricoperto di peli. Quando questi peli si spezzano emanano un odore acido e da questi fuoriesce una sostanza urticante. Un po’diventiamo noi quando ci accorgiamo di non essere amate abbastanza, un po’ci trattano quando non ci amano più. L’l'organo sessuale femminile. Questo è il ...

Da venerdì 23 aprile sarà in radio e disponibile in digitale "Ortica", il nuovo singolo di Arisa. "Ortica" (Pipshow Srl, licenza esclusiva di Believe Digital Srl) disponibile, dallo scorso 15 aprile, in pre - order e pre - save. Scritta dalla stessa Arisa e prodotta con il Maestro Adriano Pennino, "Ortica" è una canzone che parla d' amore attraverso un testo in napoletano e in italiano. Un sentimento intenso che quando...