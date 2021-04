Arisa | il gesto di Andrea spiazza tutti | nuova rottura in vista?

(Di martedì 20 aprile 2021)ha ricevuto un messaggio molto chiaro da parte del fidanzato: ilche fa “cadere le braccia”. Futuro in bilico per la coppia? Sembrava essere tornato il “sereno”,… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

casino90210 : RT @premini__: Penso sia stato uno dei momenti peggiori della puntata. E spero tutti si rendano conto della bassezza del gesto di Arisa. #a… - _SheLovesACM_ : RT @premini__: Penso sia stato uno dei momenti peggiori della puntata. E spero tutti si rendano conto della bassezza del gesto di Arisa. #a… - premini__ : Penso sia stato uno dei momenti peggiori della puntata. E spero tutti si rendano conto della bassezza del gesto di… - BVTTXXFLY : MA VOGLIAMO PARLARE DI ARISA CHE IL GESTO DELLA FANELLI? SERIAMENTE? MI SPEZZO #Amici2020 - rebeccademarco0 : Eccola Arisa con il suo gesto #amici2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa gesto

Zazoom Blog

Queste le parole della ballerina, che ha chiesto alla sua insegnante di fare sì il guanto, ma soltanto contro Alessandro, della squadra Cuccarini. Unmolto bello, quello di Giulia nei ...A sorprendere tutti, però, è stato ildi Martina che, una volta tornata sui social, ha dedicato una stories all'allievo di. Aka7even disperato per Martina, lei scrive a Raffaele dopo ...Aka7even piange per l'eliminazione di Martina, ma lei scrive sui social a Raffaele. L'eliminazione di Martina Miliddi ha toccato profondamente Giulia Stabile, Aka7even e Raffaele Renda che, dopo l'add ...L'eliminazione di Martina da Amici ha fatto piangere sia Giulia che Aka7even: il rapper ha confermato la rottura e i rapporti non idilliaci ...