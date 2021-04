Area urbana di Rossano: occupazione abusiva di terreni lungo le lungo le sponde del Torrente Colognati (Di martedì 20 aprile 2021) I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Rossano hanno denunciato tre persone, due di essi imprenditori agricoli, e dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di terreni emesso dal GIP del Tribunale di Castrovillari lungo le sponde del Torrente Colognati nel territorio comunale di Corigliano-Rossano Area urbana di Rossano. Il provvedimento ha riguardato tre appezzamenti di terreno per una superficie complessiva di oltre 26.000 metri quadri occupati abusivamente in quanto uno di proprietà comunale e gli altri due di proprietà del demanio fluviale. Su questi terreni vincolati paesaggisticamente sono stati abusivamente realizzate ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 20 aprile 2021) I militari della Stazione Carabinieri Forestale dihanno denunciato tre persone, due di essi imprenditori agricoli, e dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo diemesso dal GIP del Tribunale di Castrovillariledelnel territorio comunale di Corigliano-di. Il provvedimento ha riguardato tre appezzamenti di terreno per una superficie complessiva di oltre 26.000 metri quadri occupatimente in quanto uno di proprietà comunale e gli altri due di proprietà del demanio fluviale. Su questivincolati paesaggisticamente sono statimente realizzate ...

