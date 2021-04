Apple, il nuovo iPad Pro è bellissimo ed è potente come un MacBook (Di martedì 20 aprile 2021) Il primo evento Apple del 2021 è un inno allo smart working e alla potenza del nuovo chip M1, introdotto dalla Mela alla fine dello scorso anno e destinato a sobbarcarsi il peso dell'intera lineup di computer e portatili. Dopo il lancio dei MacBook M1, è il turno del nuovissimo iMac e del primo iPad Pro con display miniLED, considerata da tutti la tecnologia destinata a soppiantare l'OLED – o perlomeno ad affiancarla con numerosi vantaggi – a dotarsi del nuovo processore costruito in casa a Cupertino. Ma queste novità sono soltanto la ciliegina sulla torta di un keynote influenzato dal nostro nuovo stile di vita post-Covid: dalla Apple TV in 4K, destinata a prendersi una bella fetta del nostro intrattenimento in salotto, alla modalità Center Stage su ... Leggi su gqitalia (Di martedì 20 aprile 2021) Il primo eventodel 2021 è un inno allo smart working e alla potenza delchip M1, introdotto dalla Mela alla fine dello scorso anno e destinato a sobbarcarsi il peso dell'intera lineup di computer e portatili. Dopo il lancio deiM1, è il turno del nuovissimo iMac e del primoPro con display miniLED, considerata da tutti la tecnologia destinata a soppiantare l'OLED – o perlomeno ad affiancarla con numerosi vantaggi – a dotarsi delprocessore costruito in casa a Cupertino. Ma queste novità sono soltanto la ciliegina sulla torta di un keynote influenzato dal nostrostile di vita post-Covid: dallaTV in 4K, destinata a prendersi una bella fetta del nostro intrattenimento in salotto, alla modalità Center Stage su ...

