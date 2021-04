Anthony Powell | il costumista di Indiana Jones morto a 85 anni

Advertising

, costumista Premio Oscar che ha contribuito al successo del personaggio di Indiana Jones e ha vestito Glenn Close nei panni di Crudelia de Mon, è morto il 18 aprile 2021 all'età di 85 ...deceduto a 85 anni il celebre costumista inglese, noto per aver lavorato con Steven Spielberg su due Indiana Jones e sul ricchissimo Hook , nonché per i suoi tre Oscar : strinse in mano la statuetta una prima volta per In viaggio con ...Ultime notizie riguardanti Anthony Powell, rumors, news curiosità e segreti, backstage, clip, recensioni, interviste e speciali, box office, spettatori ed incassi.Anthony Powell, costumista vincitore di tre premi Oscar, è morto a 85 anni il 18 aprile 2021, l'annuncio della Costume Designers Guild. Anthony Powell, costumista Premio Oscar che ha contribuito al su ...