Anthony Hopkins e Olivia Colman in The Father: All’Oscar andiamo in coppia (Di martedì 20 aprile 2021) Lui, scherzando ma non troppo, ha già detto che la Notte degli Oscar 2021 la passerà in Galles. Sir Anthony Hopkins ha chiesto pure quando sarà la prossima, “per organizzarmi in tempo”. Eppure, se la notte tra il 25 e il 26 aprile, dovesse vincere il suo secondo Oscar come Miglior attore protagonista per The Father, entrerebbe nella storia. Il più anziano vincitore di sempre. E di anni, per la cronaca, ne ha 83. Sempre per la cronaca: la prima statuetta l’ha vinta nel 1992, per Il silenzio degli innocenti. Scopri qui chi sono gli altri candidati Migliori attori protagonisti All’Oscar 2021 Oscar 2021: The Father e la nomination in famiglia Il film per cui è nominato (per la sesta volta!) è The Father. Di cui dice: “Difficile non collegare un volto a un personaggio di un film o, meglio ... Leggi su amica (Di martedì 20 aprile 2021) Lui, scherzando ma non troppo, ha già detto che la Notte degli Oscar 2021 la passerà in Galles. Sirha chiesto pure quando sarà la prossima, “per organizzarmi in tempo”. Eppure, se la notte tra il 25 e il 26 aprile, dovesse vincere il suo secondo Oscar come Miglior attore protagonista per The, entrerebbe nella storia. Il più anziano vincitore di sempre. E di anni, per la cronaca, ne ha 83. Sempre per la cronaca: la prima statuetta l’ha vinta nel 1992, per Il silenzio degli innocenti. Scopri qui chi sono gli altri candidati Migliori attori protagonisti2021 Oscar 2021: Thee la nomination in famiglia Il film per cui è nominato (per la sesta volta!) è The. Di cui dice: “Difficile non collegare un volto a un personaggio di un film o, meglio ...

rtamacc : senza dubbio uno dei film più belli che ho visto in questa award season con una trama che personalmente mi ha preso… - parabatairs : Emotivamente devastata da The Father sono a pezzettini se Anthony Hopkins non vince come miglior attore denuncio l'academy - chiara_ansaldi : RT @Leti78051822: Lascia andare le persone che non sono pronte ad amarti. Questa è la cosa più difficile che dovrai fare nella tua vita e s… - gkil_g : RT @Leti78051822: Lascia andare le persone che non sono pronte ad amarti. Questa è la cosa più difficile che dovrai fare nella tua vita e s… - fdrc_86 : #TheFather è un toccante e delicato dramma sulla demenza senile di un anziano padre e sulle conseguenze della malat… -