Annalena Baerbock |  una nuova èra si apre in Germania? Scrive Malgieri

(Di martedì 20 aprile 2021) Da quandoCharlotte Alma, quarantenne co-presidente dei Grünen, insieme con Robert Habeck, scrittore cinquantenne e deputato dello Schleswig-Holstein da dodici anni, è apparsa e si è affermata nel firmamento politico tedesco, la sua stella ha brillato fino a diventare splendente con la candidatura, decisa lunedì scorso dal suo partito, alla cancelleria. Le prossime elezioni politiche per il rinnovo del Bundestag, che si terranno il 26 settembre, potrebbero segnare una svolta epocale nella politica tedesca e, di conseguenza in quella europea. I Verdi, profittando anche della debolezza della Cdu/Csu, dopo l’annuncio dell’uscita di scena di Angela Merkel, hanno molte chances per dare l’assalto al potere. Attualmente gli ambientalisti vengono accreditati dai sondaggi al 23%, qualche punto in più dei Cristiano-democratici e dei loro ...

Di più, l'Unione deve fare i conti con i Verdi, che con Annalena Baerbock hanno nominato ieri la più giovane candidata di sempre alla cancelleria, lanciando una sfida credibile e ambiziosa alla Cdu/Csu. Annalena Baerbock è stata scelta come candidata dei Verdi alle elezioni del 26 settembre 2021 per la Cancelleria tedesca. Tantissimi analisti vedono probabile un futuro 'Verde' per la Germania post-Merkel. Annalena Baerbock è co-presidente federale del Partito Verde assieme a Robert Habeck: il 19 aprile l'annuncio della candidatura.