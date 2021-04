Anna e altri 5 titoli (tra serie e film) sui mondi post-apocalittici del dopo virus (Di martedì 20 aprile 2021) Il 23 aprile su Sky e Now esordisce Anna, trasposizione televisiva in sei parti dell’omonimo romanzo di Niccolò Ammaniti (Einaudi), nonché seconda incursione dell’autore nel mondo delle serie dopo Il miracolo. La protagonista è una ragazzina siciliana che vive in solitudine con il fratello più piccolo mentre imperversa una pandemia che colpisce gli adulti. La serie fa parte di una folta schiera di storie a sfondo fantascientifico che descrivono i possibili sviluppi della società all’indomani di un evento apocalittico. https://www.youtube.com/watch?v=fKn3FVhvtX4 In genere, i suddetti eventi apocalittici, che secondo romanzieri e sceneggiatori possono sterminare la razza umana, sono virus letali (creati dagli uomini o sviluppatisi spontaneamente), radiazioni provocate dalle guerre, ... Leggi su wired (Di martedì 20 aprile 2021) Il 23 aprile su Sky e Now esordisce, trasposizione televisiva in sei parti dell’omonimo romanzo di Niccolò Ammaniti (Einaudi), nonché seconda incursione dell’autore nel mondo delleIl miracolo. La protagonista è una ragazzina siciliana che vive in solitudine con il fratello più piccolo mentre imperversa una pandemia che colpisce gli adulti. Lafa parte di una folta schiera di storie a sfondo fantascientifico che descrivono i possibili sviluppi della società all’indomani di un evento apocalittico. https://www.youtube.com/watch?v=fKn3FVhvtX4 In genere, i suddetti eventi, che secondo romanzieri e sceneggiatori possono sterminare la razza umana, sonoletali (creati dagli uomini o sviluppatisi spontaneamente), radiazioni provocate dalle guerre, ...

