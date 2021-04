Anna | Ammaniti racconta la nuova serie post-apocalittica | “Volevo trasformare le parole in immagini”

(Di martedì 20 aprile 2021) Dal 23 aprile su Sky Atlantic e su Now andrà in onda “”, laSky Original che si basa sul romanzo scritto da Niccolònel 2015. E’ lo stessoad aver diretto la, nel 2019, ancor prima dell’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia di coronavirus. E’ un riferimento importante, perchéè unachele vicende di una popolazione dove gli adulti vengono sterminati da una epidemia, la “Rossa”, mentre i bambini non mostrano alcun sintomo fino all’adolescenza. Passare dal romanzo allanon è stato facile, comelo stessoin una bella intervista rilasciata al settimanale di cinema e televisione ...

" è la nuova serie Sky Original creata da Niccolò. Si tratta del secondo progetto per la TV dello scrittore Premio Strega, dopo il successo de "Il Miracolo", e sarà interamente ...La seconda incursione di Niccolòsul piccolo schermo è la storia di un gruppetto di ragazzini sopravvissuti a una pandemia, debutta su Sky e Now il 23 aprile. Qui gli altri bambini protagonisti di futuri distopici e universi ...Dal 23 aprile tutti gli episodi di “Anna”, nuova serie di Niccolò Ammaniti, saranno disponibili su Sky e NOW. Ciò che viene mostrato è quanto resta di una Sicilia post apocalittica, riconquistata dall ...La seconda incursione di Niccolò Ammaniti sul piccolo schermo è la storia di un gruppetto di ragazzini sopravvissuti a una pandemia, debutta su Sky e Now il 23 aprile. Qui gli altri bambini protagonis ...