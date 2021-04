Andrea Cerioli in lacrime all’Isola dei Famosi

(Di martedì 20 aprile 2021)commuove tuttiquando parla della mamma. Lui e la sorella Giada hanno perso la mamma nel 2014, dopo la partecipazione dial Grande Fratello. “Mi dispiace che mia mamma non sia qui a vedere la persona che sto diventando’‘. Dice, mentre Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi si commuovono. Dallo studio Ilary Blasi ha fatto intervenire la sorella Giada, con un messaggio per il fratello: ”Mamma sarebbe orgogliosissima di te, io sono orgogliosissima. Io sono la tua spalla ma tu sei altrettanto la mia. Sei il miglior esempio di uomo che le mie figlie potessero avere, non ti ringrazierò mai abbastanza. Immagino sia dura, siamo tutti orgogliosi di te. Divertiti, goditela, e ricordati che quando avrai finito verrai a fare un safari con me. Ti amiamo, non vedo l’ora di ...

Andrea Cerioli ha una grande passione per i tatuaggi e non esita a metterli in mostra. I disegni realizzati con l'inchiostro indelebile ricoprono la maggior parte del suo corpo e tutti (o quasi) hanno ...