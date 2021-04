Ancora piogge e temporali. Ma come sarà il weekend del 25 aprile?

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 aprile 2021) La primavera si fa attendere. “Sembra non finire più questo periodo caratterizzato da numerose fasi perturbate e da un clima piuttosto fresco per il periodo.se non bastasse da mercoledì giungerà sull’Italia l’ennesima perturbazione” informa il team del sito www.iLMeteo.it spiegando che “il fronte instabile giungerà dalle Isole Baleari e punterà subito il Piemonte per poi interessare Alpi, Prealpi, zone limitrofe ad esse e localmente le pianure del Triveneto. Il resto d’Italiain attesa, ma non per molto. Infatti, tra giovedì e venerdì la perturbazione attraverserà dapprima il Centro e poi il Sud dispensando rovesci a tratti intensi. Il fronte perturbatoalimentato da aria fresca in quota, ma sospinto da venti più caldi meridionali, per cui il limite delle nevicate è atteso in rialzo rispetto ai ...