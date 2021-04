Anche la Fifa contro la Superlega, Infantino: “E’ un negozio chiuso” (Di martedì 20 aprile 2021) Sono nette e dure le parole di Gianni Infantino, a capo della Fifa, che si schiera contro la Superlega: “E’ un negozio chiuso“. Infantino invitato oggi martedì 20 aprile al congresso Uefa ha voluto mettere in chiaro la posizione del governo del calcio mondiale sulla questione Superlega. Parlando del progetto Infantino ha detto: “Ho sentito parole terribili come crimine e guerra, che legate al gioco del calcio assumono contorni ancora più terribili, perché parliamo del gioco che tutti amiamo e che dovrebbe portare gioia per tutti“. Infantino si mette contro la Superlega e dice: “La Fifa è costruita su alcuni valori, i veri valori dello sport. È basata sui nostri ... Leggi su napolipiu (Di martedì 20 aprile 2021) Sono nette e dure le parole di Gianni, a capo della, che si schierala: “E’ un“.invitato oggi martedì 20 aprile al congresso Uefa ha voluto mettere in chiaro la posizione del governo del calcio mondiale sulla questione. Parlando del progettoha detto: “Ho sentito parole terribili come crimine e guerra, che legate al gioco del calcio assumono contorni ancora più terribili, perché parliamo del gioco che tutti amiamo e che dovrebbe portare gioia per tutti“.si mettelae dice: “Laè costruita su alcuni valori, i veri valori dello sport. È basata sui nostri ...

