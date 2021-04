Amici | Serena Marchese si confida con Maria | “Ho sempre paura di non essere accettata”

(Di martedì 20 aprile 2021) Il toccante racconto della ballerinache hato le sue paure aDe Filippi nel daytime didi ieri. Una degli allievi più apprezzati di questa edizione diè sicuramente: la ballerina nonostante la sua bravura, però, spesso non riesce a sentirsi sicura di sé come evidenziato anche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Serena Marchese: "Mi chiamavano obesa, non mangiavo più" Ho sempre paura di non piacere, di non essere accettata e risultare ridicola. È una cosa che mi porto dietro dal mio passato. Ieri sera Serena Marchese si è confidata con Maria De Filippi. La ballerina rivela che nel periodo scolastico è stata vittima di bullismo