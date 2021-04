Amici, la ballerina Serena si confida con Maria: Sono terrorizzata da questa cosa (Di martedì 20 aprile 2021) Uno sfogo molto particolare, quello avuto dalla ballerina Serena Marchese, durante un confronto a distanza con Maria De Filippi Serena Marchese (Instagram)Il serale di ‘Amici‘ va avanti con migliaia di giovanissimi che seguono il programma ogni sabato, per carpire quelle che saranno le novità tra gli alunni della scuola di Maria De Filippi. Non solo il sabato, ovviamente, ma anche il daily, le tantissime clip sui social, un’onda d’urto che vede i ragazzi protagonisti del programma assolutamente al centro dell’attenzione. Va da sé che, arrivati a questo punto, il pubblico ha già eletto diversi nomi sui quali puntare per la vittoria finale. La ballerina Giulia, ad esempio, è una delle alunne più amate dal pubblico, ed in tanti sperano di vederla arrivare ... Leggi su kronic (Di martedì 20 aprile 2021) Uno sfogo molto particolare, quello avuto dallaMarchese, durante un confronto a distanza conDe FilippiMarchese (Instagram)Il serale di ‘‘ va avanti con migliaia di giovanissimi che seguono il programma ogni sabato, per carpire quelle che saranno le novità tra gli alunni della scuola diDe Filippi. Non solo il sabato, ovviamente, ma anche il daily, le tantissime clip sui social, un’onda d’urto che vede i ragazzi protagonisti del programma assolutamente al centro dell’attenzione. Va da sé che, arrivati a questo punto, il pubblico ha già eletto diversi nomi sui quali puntare per la vittoria finale. LaGiulia, ad esempio, è una delle alunne più amate dal pubblico, ed in tanti sperano di vederla arrivare ...

