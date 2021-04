Amici 20, Sangiovanni ottiene il disco di platino: lo scherzo di Maria De Filippi (Di martedì 20 aprile 2021) Sangiovanni continua il cammino verso la finale di Amici 20 con un nuovo importante riconoscimento, la certificazione FIMI del disco di platino. Il cantautore e compagno di Giulia Stabile ha ricevuto un videomessaggio durante il quale Maria De Filippi, prima di parlare della sua onorificenza, gli ha fatto uno scherzo. La conduttrice ha fatto intendere che fosse in arrivo per lui un filmato legato alle questioni personali venutesi a creare con i compagni di studio. Quando, poi, gli ha spiegato il vero motivo della comunicazione, Sangiovanni ha reagito sbalordito scatenando tra le reazioni più disparate del web. Amici 20, giunge un comunicato per Sangiovanni La conduttrice Maria De ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 aprile 2021)continua il cammino verso la finale di20 con un nuovo importante riconoscimento, la certificazione FIMI deldi. Il cantautore e compagno di Giulia Stabile ha ricevuto un videomessaggio durante il qualeDe, prima di parlare della sua onorificenza, gli ha fatto uno. La conduttrice ha fatto intendere che fosse in arrivo per lui un filmato legato alle questioni personali venutesi a creare con i compagni di studio. Quando, poi, gli ha spiegato il vero motivo della comunicazione,ha reagito sbalordito scatenando tra le reazioni più disparate del web.20, giunge un comunicato perLa conduttriceDe ...

Advertising

ElisaDiGiacomo : Serale Amici, Enula esprime le sue preferenze sul vincitore: 'Giulia, Sangiovanni o Deddy' - LaMammaN1 : - MauroRosapia : RT @_iisaaabel: Haters: “sangiovanni sta con Giulia solo per hype” Sangiovanni che voleva troncare la loro relazione appena nata perché :”… - vitaspericolat4 : Stavo riguardando i vecchi daytime per cercare delle cose per un video e sostanzialmente perché non ho voglia di st… - SergioMegghi : Comunque credo che chiunque stia aspettando solo un feat. Madame - Sangiovanni appena finito amici -