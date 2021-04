Ambiente Toscana: Parco dell’Arcipelago e Foreste Casentinesi fra i migliori al mondo (Di martedì 20 aprile 2021) Entrano nella lista delle migliori riserve naturali al mondo, il Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano e il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, monte Falterona e Campigna, sull'Appennino Tosco-Romagnolo. Sono stati infatti inseriti nella Green list stilata dalla Iucn (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) che premia le migliori aree protette L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 aprile 2021) Entrano nella lista delleriserve naturali al, ilnazionale dell'Arcipelago Toscano e ilnazionale delle, monte Falterona e Campigna, sull'Appennino Tosco-Romagnolo. Sono stati infatti inseriti nella Green list stilata dalla Iucn (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) che premia learee protette L'articolo proviene da Firenze Post.

