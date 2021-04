Amazon, il sindacato ricorre contro il voto in Alabama: “Intimidazioni e violazioni delle regole”. L’azienda: “Falso” (Di martedì 20 aprile 2021) Il Retail, Wholesale and Department Store Union (Rwdsu), il sindacato al quale i dipendenti dello stabilimento Amazon di Bessemer in Alabama avrebbero dovuto aderire in caso di vittoria nelle consultazioni sulla creazione di una rappresentanza dei lavoratori, accusa il colosso dell’e-commerce di aver violato le regole e le restrizioni legali con Intimidazioni e minacce ai dipendenti per influenzare l’esito del voto. E punta quindi a ripetere le elezioni che si erano chiuse lo scorso 9 aprile con il 70% dei voti contrari. In particolare Rwdsu sostiene che Amazon avrebbe minacciato i dipendenti di chiudere il magazzino se si fossero uniti al sindacato. “Amazon sapeva di dover fare il possibile, anche con un’attività illegale”, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Il Retail, Wholesale and Department Store Union (Rwdsu), ilal quale i dipendenti dello stabilimentodi Bessemer inavrebbero dovuto aderire in caso di vittoria nelle consultazioni sulla creazione di una rappresentanza dei lavoratori, accusa il colosso dell’e-commerce di aver violato lee le restrizioni legali cone minacce ai dipendenti per influenzare l’esito del. E punta quindi a ripetere le elezioni che si erano chiuse lo scorso 9 aprile con il 70% dei voti contrari. In particolare Rwdsu sostiene cheavrebbe minacciato i dipendenti di chiudere il magazzino se si fossero uniti al. “sapeva di dover fare il possibile, anche con un’attività illegale”, per ...

