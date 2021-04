AlUla | il sito patrimonio Unesco dell’Arabia Saudita | si apre al mondo | ecco come sarà

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 aprile 2021) Da qualche tempo l’Arabia Saudita ha deciso di togliere il velo nero che la ricopriva promuovendo alcune riforme e aprendosi al turismo occidentale. Fino al 2018 chi voleva visitare l’Arabia Saudita doveva sudare sette camicie per ottenere un visto turistico, concesso solo a determinate nazionalità e con numerose restrizioni di permanenza. Oggi è più facile ottenere il visto turistico per visitare le meraviglie naturalistiche dell’Arabia Saudita, il deserto di Rub’ al-Kali, le coste incontaminate sul Mar Rosso e sul Golfo Persico, il parco nazionale dell’Asir e i numerosi siti archeologici, tra cui Najran, un’oasi abitata da 4.000 anni che custodisce resti importantissimi e Mada’in Salihl, un’antica città dell’Hijaz, in cui sorgono 131 sontuose tombe intagliate nella roccia e abitata in tempi antichi, dal 2008 tra i patrimoni dell’umanità UNESCO. https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=zBTFeG7wxqg&feature=emb_logo