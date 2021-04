Advertising

doctorgis84 : RT @rep_bari: Puglia zona rossa, l'allarme del rianimatore: 'I contagi sono almeno il doppio. Posti liberi? Se muore qualcuno' [di Gabriell… - SecolodItalia1 : Allarme contagi nelle scuole di Milano e Lodi: dall’asilo alle superiori, ecco quanti sono - acquarius102 : RT @rep_bari: Puglia zona rossa, l'allarme del rianimatore: 'I contagi sono almeno il doppio. Posti liberi? Se muore qualcuno' [di Gabriell… - GraziaAmelia : RT @rep_bari: Puglia zona rossa, l'allarme del rianimatore: 'I contagi sono almeno il doppio. Posti liberi? Se muore qualcuno' [di Gabriell… - il_piccolo : Quindici medici del Dai (Dipartimento ad Attività Integrata) di Medicina di Asugi, che racchiude cinque strutture c… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme contagi

Il Piccolo

C'è un dato che preoccupa le Regioni. Riguarda i primi report suialla riapertura delle scuole. Nessun, ma un'evidenza : dopo cinque settimane di progressivo calo dei casi segnalati sul portale che registra i casi di studenti e operatori scolastici, ...... la Repubblica di Vanuatu secondo i dati ufficiali finora ha registrato solo tresu una ... La notizia ha messo inl'intera nazione e, mentre il Primo Ministro Bob Loughman annunciava un ...In prossimità della Pasqua, qualcosa non ha funzionato ed ora si pagano le pene. I cento contagi ad Airola suonano come l’ennesimo campanello di allarme. Ma non c’è peggior sordo di chi non vuol ...La Puglia resta in zona rossa fino al 30 aprile. “Nessuno può obbligarvi a mandare i vostri figli a scuola in piena pandemia – ha aggiunto Emiliano -. E sempre il 30 aprile scade l’ultima ordinanza de ...