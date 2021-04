Alla farmacia comunale prosegue il servizio di assistenza per le prenotazioni vaccinali (Di martedì 20 aprile 2021) 622554 " mail: farmcomfermo@tiscali.it), portare con sé la tessera sanitaria e fornire il proprio numero di telefono mobile per poter consentire di avviare la pratica on line. "Un servizio che ... Leggi su cronachefermane (Di martedì 20 aprile 2021) 622554 " mail: farmcomfermo@tiscali.it), portare con sé la tessera sanitaria e fornire il proprio numero di telefono mobile per poter consentire di avviare la pratica on line. "Unche ...

Advertising

Meries_ : Mia sorella sta raccontando a me e alla sorella n 2 che uno che conosciamo anche fin troppo bene è andato in farmac… - LaStampa : In farmacia a Quarna oltre alle medicine ci sono anche i libri di favole - ilBarby : Fila chilometrica alla farmacia di turno perché c'é sta cretina che da 20 min sta tirando scemo il farmacista per n… - ilClandestinoTW : Alla farmacia 5 miglia a Padiglione, è iniziata la raccolta dei farmaci - LorianoRagni : @GiancarloDeRisi Sono stato più volte alla Farmacia del Vaticano. C'è il muro di cinta e si passa da un cancello so… -