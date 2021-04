Alitalia pronta a volare: ultimi ritocchi a Palazzo Chigi (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Uno dei dossier caldi a Palazzo Chigi è Alitalia, o meglio ITA, la compagnia che dovrebbe nascere dalle ceneri della vecchia compagnia per competere a livello internazionale, in un settore che è stato duramente colpito dalla pandemia e fortemente sussidiato dai governi di tutto il mondo. Si è tenuta ieri una riunione serale fra il Premier Mario Draghi ed i Ministri dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini, dell’Economia Daniele Franco e del Lavoro Andrea Orlando. Una sorta di “task force” politica per esaminare il dossier sotto ogni punto di vista – economico, finanziario, del lavoro – e mettere a punto il progetto per la partenza della newco. Il governo dovrebbe prendere una decisione entro questa settimana, poi il piano dovrebbe passare all’esame ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Uno dei dossier caldi a, o meglio ITA, la compagnia che dovrebbe nascere dalle ceneri della vecchia compagnia per competere a livello internazionale, in un settore che è stato duramente colpito dalla pandemia e fortemente sussidiato dai governi di tutto il mondo. Si è tenuta ieri una riunione serale fra il Premier Mario Draghi ed i Ministri dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini, dell’Economia Daniele Franco e del Lavoro Andrea Orlando. Una sorta di “task force” politica per esaminare il dossier sotto ogni punto di vista – economico, finanziario, del lavoro – e mettere a punto il progetto per la partenza della newco. Il governo dovrebbe prendere una decisione entro questa settimana, poi il piano dovrebbe passare all’esame ...

